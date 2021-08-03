Завершилась регистрация кандидатов на довыборы в Мосгордуму VII созыва

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Регистрация кандидатов на довыборы в Мосгордуму VII созыва завершена, ее прошли 22 человека, среди которых представители различных партий и самовыдвиженцы, сообщил спикер Мосгордумы Алексей Шапошников.

"Всего документы подали 24 человека – от парламентских партий, включая "Единую Россию" и КПРФ, а также кандидаты от малых внепарламентских партий и самовыдвиженцы, которые составили половину от общего количества претендентов. При этом собрать и сдать необходимое количество подписей избирателей, в том числе и в электронном формате, и окончательно пройти регистрацию, смогли 22 кандидата", – сказал Шапошников.

Он напомнил, что впервые в истории столичного избирательного процесса до половины подписей в поддержку кандидатов могли быть собраны в формате онлайн через портал госуслуг.

"Такая возможность появилась после внесения соответствующих изменений в московское законодательство. Окончательное решение, в какой форме собирать половину от необходимого количества подписей, остается за кандидатом. То есть сохраняется возможность собирать все подписи только в традиционном бумажном формате", – уточнил Шапошников.

Довыборы будут осуществляться по двум округам – № 37 (Академический, Гагаринский, Ломоносовский, часть района Проспект Вернадского) и № 19 (Новогиреево, часть района Вешняки, часть района Ивановское).

Ранее сообщалось, что 150 тысяч человек уже подали заявление на участие в электронном голосовании на выборах в Госдуму. Москвичи смогут проголосовать за депутатов Госдумы, а жители некоторых районов также смогут выбрать депутатов Мосгордумы и муниципальных депутатов Щукина.

Выборы в Госдуму пройдут в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно будет проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе. Список кандидатов в депутаты Госдумы можно посмотреть на сайте ЦИК.