Депутат ГД Ирина Белых открыла онлайн приемную

Фото: duma.gov.ru

Действующий депутат Государственной думы Ирина Белых открыла онлайн приемную. Предложения, которые направят ей избиратели через сайт, войдут в основу программы парламентария.

"За годы работы депутатом я выработала для себя эффективный механизм взаимодействия с гражданами: только открытое, незабюрократизированное общение позволяет оперативно реагировать на обращения людей. Для того, чтобы лучше понять их ожидания, расставить приоритеты в работе мы создали онлайн приемную. <...> Мы предоставляем людям уникальную возможность: стать соавторами позитивных изменений", – заявила Белых.

Она также отметила, что это удобный и современный формат для прямого диалога с гражданами, благодаря которой каждый желающий сможет высказать свои предложения по улучшению жизни в районе, городе, стране.

По заверениям депутата, все предложения будут внимательно изучены и проанализированы. Поделиться идеями с парламентарием можно на ее сайте.

Ирина Белых подала документы на регистрацию в качестве кандидата на выборы в Государственную Думу РФ VIII созыва 21 июля. За 5 лет работы депутатом ГД VII созыва Ирина Белых лично ответила на все обращения граждан, которых за это время было более 2 тысяч.

Выборы в Госдуму пройдут в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно будет проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе. Список кандидатов в депутаты Госдумы можно посмотреть на сайте ЦИК.

Ранее депутат Государственной думы Ирины Белых во время встречи с представителями префектуры САО и главой управы Левобережного района приняла решение совместно со своими коллегами о закладке аллеи "Подвиг врачей". Она будет располагаться на территории набережной Канала имени Москвы.

