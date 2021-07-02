Депутат ГД Ирина Белых в день образования Народного ополчения напомнила о подвиге горожан

Фото: duma.gov.ru/фотослужба Государственной думы/Анна Исакова

Депутат Государственной Думы Ирина Белых в знаковую для столицы дату – 80 лет со дня образования Народного ополчения – призвала москвичей быть достойными памяти земляков, защитивших родной город.



"2 июля 1941 года командованием Московского военного округа было принято постановление о добровольной мобилизации. 16 дивизий, 160 тысяч человек, не подлежащих призыву, вчерашние школьники, женщины – взяли в руки оружие, чтобы защитить родной город. Наспех обученные, они встали против хорошо экипированных, элитных армий противника, чтобы ценой своих жизней не пропустить врага в столицу", – поделилась Ирина Белых.

Она также добавила, что ополченцы сражались за свой любимый город в нечеловеческих условиях: одна винтовка на двоих, нехватка патронов, скудное обмундирование – все это могло сломать дух ополченцев, но они твердо верили: "Москву отстоим". И несмотря ни на что, они выстояли и победили, добавила Белых.

Парламентарий подчеркнула, что подвиг, полный мужества и отваги простых москвичей, навсегда вошел как в историю столицы, так и всей нашей Победы.

Ранее Ирина Белых призвала сограждан более серьезно изучать историю страны и бережнее относиться к наследию предков. Она напомнила, что многонациональный народ России всегда с честью преодолевал все трудности. По ее словам, основой стойкости является преданность стране.

