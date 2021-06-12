Ирина Белых в День России призывает сограждан более серьезно изучать историю страны

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Депутат Госдумы Ирина Белых в День России напомнила, что граждане должны бережнее относиться к наследию предков.



"Для каждого из нас в слове "Россия" свой, сокровенный смысл, свои символы. Есть те, для которых Родина – это пока только теплые и нежные материнские объятия. И ради наших маленьких граждан, только вступивших в этот большой мир, только познающих значение слов Родина, Россия, мы обязаны сохранить и сберечь то великое наследие, которое оставили нам предки", – сказала депутат.



Белых подчеркнула, что многонациональный народ России всегда с честью преодолевал все трудности. По ее словам, основой стойкости является преданность стране.

Ранее Белых заявила, что для поддержки школьников, участвующих в патриотических и образовательных программах, важно засчитывать эту деятельность в качестве волонтерской, что добавит абитуриентам дополнительные баллы при поступлении в вузы.

Депутат предложила приравнять такую исследовательскую работу к волонтерству с внесением соответствующих сведений в официальную "книжку волонтера". Это даст возможность победителям проекта "Мой район в годы войны" получить дополнительные баллы к результатам ЕГЭ при поступлении в вузы.

