По инициативе Белых участники патриотических проектов смогут получить допбаллы к ЕГЭ

12:35
Фото: Сергей Николаев
Участники общегородских патриотических и образовательных проектов "Мой район в годы войны" и "Московский экскурсовод" в ближайшее время получат статус "волонтеров истории" и "волонтеров культурного наследия". Это позволит добавить им дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в вузы страны. Решение было принято в ходе рабочей встречи Ирины Белых в комитете общественных связей и молодежной политики Москвы.
"Я рада, что поддержано мое предложение об учете в качестве волонтерской деятельности исследовательской работы московских школьников и учащихся колледжей в наших образовательных проектах. В ближайшее время будет заключено соглашение между Городским методическим центром столичного департамента образования и Московским ресурсным центром "Мосволонтер" для того, чтобы первые победители конкурса "Мой район в годы войны" уже в ближайшее время могли получить статус "волонтера истории". Участники другого нашего проекта "Московский экскурсовод" станут волонтерами культурного наследия. Причем для победителей количество учтенных волонтерских часов и дополнительных баллов будет увеличено", – заявила Белых.
Парламентарий подчеркнула, что председатель комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова тоже поддержала ее инициативу. Ирина Белых отметила, что председатель комитета считает заключение соглашения об интеграции проектов "Мой район в годы войны" и "Московский экскурсовод" в общегородское волонтерское движение большим шагом по поддержке активных школьников и развитию патриотических проектов.
Ранее депутат ГД, куратор проекта "Мой район в годы войны" Ирина Белых выступила с инициативой начислять дополнительные баллы к ЕГЭ победителям проекта и засчитывать подобную деятельность в качестве волонтерской.
Ранее Собянин рассказал, что ученики столичных школ смогли завоевать половину дипломов Всероссийской олимпиады школьников 2020–2021 годов. Такой результат отмечен впервые и может свидетельствовать о качестве и доступности образования в Москве.
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