Белых предложила давать победителям проекта "Мой район в годы войны" допбаллы к ЕГЭ

12:46
Фото: Сергей Николаев
Для поддержки школьников, участвующих в патриотических и образовательных программах, куратор проекта "Мой район в годы войны", депутат ГД Ирина Белых считает важным засчитывать эту деятельность в качестве волонтерской, что добавит абитуриентам дополнительные баллы при поступлении в вузы.
"В рамках проекта "Мой район в годы войны" московские школьники занимаются очень важной и значимой для последующих поколений исследовательской работой. Это настоящие "волонтеры истории". Кроме того, к нам уже присоединяются и другие российские регионы. Например, в преддверии 80-летия Парада на Красной площади школьники столицы вместе с ребятами из других городов по крупицам собирают информацию обо всех участниках легендарного Парада, изучают архивы, фото и видеодокументы", – заявила Белых.
Депутат предложила приравнять такую исследовательскую работу к волонтерству с внесением соответствующих сведений в официальную "книжку волонтера". Это даст возможность победителям проекта "Мой район в годы войны" получить дополнительные баллы к результатам ЕГЭ при поступлении в вузы.
"Мое предложение я направила в комитет общественных связей и молодежной политики Москвы", – заявила Белых.
Парламентарий напомнила, что только в этом учебном году в олимпиаде "Мой район в годы войны" приняли участие более 40 тысяч московских школьников. Все победители отмечали олимпиадную сложность заданий и высокий уровень подготовки и проведения соревнования.
Ранее Собянин рассказал, что ученики столичных школ смогли завоевать половину дипломов Всероссийской олимпиады школьников 2020–2021 годов. Такой результат отмечен впервые и может свидетельствовать о качестве и доступности образования в Москве.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: