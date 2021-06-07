Белых предложила давать победителям проекта "Мой район в годы войны" допбаллы к ЕГЭ

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Для поддержки школьников, участвующих в патриотических и образовательных программах, куратор проекта "Мой район в годы войны", депутат ГД Ирина Белых считает важным засчитывать эту деятельность в качестве волонтерской, что добавит абитуриентам дополнительные баллы при поступлении в вузы.

"В рамках проекта "Мой район в годы войны" московские школьники занимаются очень важной и значимой для последующих поколений исследовательской работой. Это настоящие "волонтеры истории". Кроме того, к нам уже присоединяются и другие российские регионы. Например, в преддверии 80-летия Парада на Красной площади школьники столицы вместе с ребятами из других городов по крупицам собирают информацию обо всех участниках легендарного Парада, изучают архивы, фото и видеодокументы", – заявила Белых.

Депутат предложила приравнять такую исследовательскую работу к волонтерству с внесением соответствующих сведений в официальную "книжку волонтера". Это даст возможность победителям проекта "Мой район в годы войны" получить дополнительные баллы к результатам ЕГЭ при поступлении в вузы.

"Мое предложение я направила в комитет общественных связей и молодежной политики Москвы", – заявила Белых.



Парламентарий напомнила, что только в этом учебном году в олимпиаде "Мой район в годы войны" приняли участие более 40 тысяч московских школьников. Все победители отмечали олимпиадную сложность заданий и высокий уровень подготовки и проведения соревнования.

Ранее Собянин рассказал, что ученики столичных школ смогли завоевать половину дипломов Всероссийской олимпиады школьников 2020–2021 годов. Такой результат отмечен впервые и может свидетельствовать о качестве и доступности образования в Москве.