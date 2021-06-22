Депутат ГД Ирина Белых: "Сейчас каждый отзыв о новых домах важен"

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Депутат Госдумы Ирина Белых примет участие в решении проблем, вызванных недоработками при сдаче в эксплуатацию новых домов в Северном округе Москвы.

К парламентарию обратилась жительница строения на Нарвской улице и попросила поспособствовать устранению нарушений, допущенных при строительстве, а также решению проблем в общении с управляющей компанией.

"Начался процесс устранения нарушений. На сегодняшний день большинство из них ликвидированы. Однако я намерена получить четкий ответ о ходе выполнения работ. Для этого мы организовали встречу представителей застройщика с жителями дома", – заявила Белых.

Депутат подтвердила, что держит проблему под контролем. Встреча жителей и представителей застройщика пройдет при участии Белых.

Депутат Госдумы, летчик-космонавт, Герой России Роман Романенко ранее заявил, что взял под личный контроль строительство школы и детского сада на юге Москвы.