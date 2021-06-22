Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

21:09

Депутат ГД Ирина Белых: "Сейчас каждый отзыв о новых домах важен"

город недвижимость

Фото: Сергей Николаев

Депутат Госдумы Ирина Белых примет участие в решении проблем, вызванных недоработками при сдаче в эксплуатацию новых домов в Северном округе Москвы.

К парламентарию обратилась жительница строения на Нарвской улице и попросила поспособствовать устранению нарушений, допущенных при строительстве, а также решению проблем в общении с управляющей компанией.

"Начался процесс устранения нарушений. На сегодняшний день большинство из них ликвидированы. Однако я намерена получить четкий ответ о ходе выполнения работ. Для этого мы организовали встречу представителей застройщика с жителями дома", – заявила Белых.

Депутат подтвердила, что держит проблему под контролем. Встреча жителей и представителей застройщика пройдет при участии Белых.

Депутат Госдумы, летчик-космонавт, Герой России Роман Романенко ранее заявил, что взял под личный контроль строительство школы и детского сада на юге Москвы.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать