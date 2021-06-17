В Счетной палате предложили ограничить участие в льготной ипотеке

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В России хотят ввести ограничение на участие в программе льготной ипотеки. Соответствующую инициативу выдвинули в Счетной палате.
По задумке авторов инициативы, программу льготной ипотеки следует скорректировать. В частности, предлагается разрешить участвовать в ней только нуждающимся в улучшении жилищных условий гражданам.
Как передает РИА Новости, альтернативным путем развития льготной ипотеки в Счетной палате видят введение системы однократного участия в программе.
Авторы инициативы обращают внимание, что сейчас кредит по программе льготной ипотеки доступен любому заемщику. При этом никак не ограничена возможность участия в программе несколько раз. В Счетной палате привели в пример данные исследования "Дом.РФ" совместно с ВЦИОМ, в котором половина опрошенных заявили, что приобретение недвижимости является эффективным способом вложения средств, а еще 30% рассматривают покупку жилья в качестве инвестиций.
При этом в Счетной палате выделили положительные эффекты льготной ипотеки на строительную отрасль. В частности, были предотвращены массовое банкротство застройщиков, обеспечен устойчивый спрос на строящееся жилье, а также сохранены темпы ввода жилья в прошлом году на уровне 2019 года.
Объем выдачи ипотечных кредитов в России по итогам 2020 года составил рекордные 4,3 триллиона рублей. При этом задолженность на 1 января 2021 года увеличилась до 9,27 триллиона рублей.
Эксперты обратили внимание, что в некоторых регионах сложившаяся в строительной отрасли ситуация привел к росту цен на жилье. По итогам 2020 года стоимость недвижимости выросла на 12% по сравнению с показателями 2019 года, заключили в Счетной палате.
В начале июня Владимир Путин заявил о необходимости продлить программу льготной ипотеки. По мнению главы государства, особый режим кредитования следует установить до 1 июля 2022 года.
Путин заявил о необходимости продлить программу льготной ипотеки
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