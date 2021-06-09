В ОКБ заявили о максимальном за полгода подорожании ипотеки в РФ

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В России полная средняя стоимость ипотечного кредита в мае увеличилась на 0,1 процентного пункта и достигла 8,8%. Таким образом, показатель вернулся на уровень ноября прошлого года, рассказали РИА Новости в Объединенном кредитном бюро (ОКБ).
Полная средняя стоимость ипотеки начала снижаться с весны 2019 года, а по итогам января нынешнего года показатель достиг минимальных за всю историю 8,6%. Февраль и март полная стоимость ипотеки находилась на январском уровне, но уже в апреле вновь начала расти.
Гендиректор ОКБ Артур Александрович рассказал, что это связано с повышением ЦБ ключевой ставки в марте и апреле для борьбы с инфляцией.
"Мы ожидаем дальнейшего роста ПСК в этом сегменте: на ближайшем заседании регулятор с высокой вероятностью вновь повысит уровень ключевой ставки с учетом того, что инфляция в мае ускорилась до 6% впервые с 2016 года", – сказал он.
Александрович отметил, что на рост полной стоимости ипотеки в ближайшем будущем может оказать влияние изменение параметров программы льготной ипотеки.
4 июня Владимир Путин заявил о необходимости продлить программу льготной ипотеки до 1 июля 2022 года. Он предложил установить ставку по льготной ипотеке в размере 7%, а предельную сумму кредита сделать единой для всех регионов РФ – 3 миллиона рублей. По словам российского лидера, программой льготной ипотеки воспользовались свыше 500 тысяч семей.
Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин допустил, что после 1 июля 2021 года в ряде российских регионов, в том числе и Москве, могут не продлить программу льготной ипотеки.
Он пояснил, что на ее фоне, а также на фоне снижения ключевой ставки до 4,25% годовых средняя ипотечная ставка в РФ снизилась до 7,36%. При этом граждане страны нарастили 9,1 триллиона рублей долгов по жилищным кредитам.
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