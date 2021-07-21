Ирина Белых подала документы для выдвижения кандидатом в депутаты Госдумы

В Москве продолжается выдвижение кандидатов в депутаты. В среду, 21 июля, документы для участия в выборах в Госдуму подала Ирина Белых.

Она выдвигается по Ховринскому одномандатному округу № 207. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.