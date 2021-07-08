Песков заявил о недопустимости дискриминации из-за различий в ковидных документах стран

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Дискриминация, связанная с различиями в сертификатах о вакцинации от COVID-19 разных стран, является неприемлемой. Россия выступает за диалог по взаимному признанию вакцин и таких документов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Что касается взаимного признания [вакцин от коронавируса] и сертификатов [о вакцинации] – это то, что, конечно, нужно обсуждать", – приводит его слова ТАСС.

При этом Песков положительно отреагировал на заявление посла ЕС в России Маркуса Эдерера о предложении сообщества Минздраву РФ обсудить взаимное признание сертификатов о вакцинации.

"Готовность к диалогу – это всегда хорошо, это то, что мы высоко ценим", – отметил представитель Кремля.

Ранее Евросоюз обратился в министерство здравоохранения России с предложением обсудить возможность взаимного признания ковидных сертификатов. Сертификат представляет собой QR-код и подразделяется на три вида: о вакцинации, о выздоровлении и об отрицательном тесте. Срок действия сертификата – 12 месяцев. Этот документ позволяет перемещаться по территории Евросоюза без задержек на границе.

