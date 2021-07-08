Песков заявил о недопустимости дискриминации из-за различий в ковидных документах стран

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Дискриминация, связанная с различиями в сертификатах о вакцинации от COVID-19 разных стран, является неприемлемой. Россия выступает за диалог по взаимному признанию вакцин и таких документов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Что касается взаимного признания [вакцин от коронавируса] и сертификатов [о вакцинации] – это то, что, конечно, нужно обсуждать", – приводит его слова ТАСС.
При этом Песков положительно отреагировал на заявление посла ЕС в России Маркуса Эдерера о предложении сообщества Минздраву РФ обсудить взаимное признание сертификатов о вакцинации.
"Готовность к диалогу – это всегда хорошо, это то, что мы высоко ценим", – отметил представитель Кремля.
Ранее Евросоюз обратился в министерство здравоохранения России с предложением обсудить возможность взаимного признания ковидных сертификатов. Сертификат представляет собой QR-код и подразделяется на три вида: о вакцинации, о выздоровлении и об отрицательном тесте. Срок действия сертификата – 12 месяцев. Этот документ позволяет перемещаться по территории Евросоюза без задержек на границе.
"Жизнь в большом городе": прививочные сертификаты
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: