В Госдуме назвали "игрой на публику" слова представителя НАТО о Черном море

Фото: ТАСС/Владимир Астапкович
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек назвал "игрой на публику" заявление спецпредставителя генсека НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии Джеймса Аппатурая о намерении Альянса сохранить свое присутствие в Черном море после инцидента с британским эсминцем. Своим мнением парламентарий поделился в беседе с RT.
Бальбек подчеркнул, что НАТО больше не демонстрирует стойкость своих принципов, касающихся обеспечения мировой безопасности, а лишь пытается сохранить свой огромный бюджет и бюрократический аппарат.
"Именно поэтому идут на провокации в Черном море и демонстрируют непризнание российского статуса Крыма. Все это игра на публику, они прекрасно знают, чей Крым, внутренне согласны с этим, но политические дивиденды перевесили здравый смысл", – отметил он, добавив, что для некоторых политиков похвала от США дороже взаимовыгодных отношений с Россией.
Ранее Джеймс Аппатурай заявил, что НАТО планирует сохранить свое присутствие в Черном море после инцидента с британским эсминцем Defender. Он подчеркнул, что Альянс продолжает считать Крым территорией Украины, а не России.
23 июня Черноморский флот и Пограничная служба ФСБ выдворили британский эсминец Defender из территориальных вод России. Был открыт предупредительный огонь, поскольку судно нарушило границу без согласования и предупреждения.
Британская сторона настаивает на том, что корабль шел с мирными целями, а также по украинским территориальным водам.
Владимир Путин во время прямой линии сообщил, что инцидент с эсминцем является провокацией, призванной продемонстрировать неуважение Запада к выбору крымчан.
Посольство России ответило на заявления Пентагона по британскому эсминцу
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