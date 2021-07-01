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Политика

12:13

В Госдуме назвали "игрой на публику" слова представителя НАТО о Черном море

политика

Фото: ТАСС/Владимир Астапкович

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек назвал "игрой на публику" заявление спецпредставителя генсека НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии Джеймса Аппатурая о намерении Альянса сохранить свое присутствие в Черном море после инцидента с британским эсминцем. Своим мнением парламентарий поделился в беседе с RT.

Бальбек подчеркнул, что НАТО больше не демонстрирует стойкость своих принципов, касающихся обеспечения мировой безопасности, а лишь пытается сохранить свой огромный бюджет и бюрократический аппарат.

"Именно поэтому идут на провокации в Черном море и демонстрируют непризнание российского статуса Крыма. Все это игра на публику, они прекрасно знают, чей Крым, внутренне согласны с этим, но политические дивиденды перевесили здравый смысл", – отметил он, добавив, что для некоторых политиков похвала от США дороже взаимовыгодных отношений с Россией.

Ранее Джеймс Аппатурай заявил, что НАТО планирует сохранить свое присутствие в Черном море после инцидента с британским эсминцем Defender. Он подчеркнул, что Альянс продолжает считать Крым территорией Украины, а не России.

23 июня Черноморский флот и Пограничная служба ФСБ выдворили британский эсминец Defender из территориальных вод России. Был открыт предупредительный огонь, поскольку судно нарушило границу без согласования и предупреждения.

Британская сторона настаивает на том, что корабль шел с мирными целями, а также по украинским территориальным водам.

Владимир Путин во время прямой линии сообщил, что инцидент с эсминцем является провокацией, призванной продемонстрировать неуважение Запада к выбору крымчан.

Посольство России ответило на заявления Пентагона по британскому эсминцу

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