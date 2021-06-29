В Госдепе призвали быть аккуратными в отношениях с Россией

Фото: depositphotos/denisismagilov
Координатор госдепартамента по Арктическому региону Джеймс Дехарт заявил, что Соединенным Штатам необходимо быть аккуратными с Россией, чтобы отношения между странами не стали такими, какими они были до 2014 года. Об этом сообщает РИА Новости.
"Мы привержены суверенитету Украины, решениям, принятым в 2014 году. Мы должны быть аккуратны, чтобы не вернуться к взаимодействию с РФ, как было раньше", – отметил Дехарт.
Он добавил, что США необходимо проявлять усилия, чтобы избежать возможных просчетов.
"Нужна солидарность в НАТО, когда речь идет о России", – объяснил Дехарт, добавив, что подведомственный ему Арктический регион удастся сохранить мирным.
Ранее госдепартамент США оставил в силе рекомендации гражданам страны не совершать путешествия в Россию. Подобная рекомендация подтверждалась 8 июня.
В Госдепе крайне не рекомендуют ездить на Северный Кавказ, включая Чечню и гору Эльбрус. Власти США считают, что в этих регионах существует высокий риск быть похищенным.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: