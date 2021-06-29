В Госдепе призвали быть аккуратными в отношениях с Россией

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Координатор госдепартамента по Арктическому региону Джеймс Дехарт заявил, что Соединенным Штатам необходимо быть аккуратными с Россией, чтобы отношения между странами не стали такими, какими они были до 2014 года. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы привержены суверенитету Украины, решениям, принятым в 2014 году. Мы должны быть аккуратны, чтобы не вернуться к взаимодействию с РФ, как было раньше", – отметил Дехарт.

Он добавил, что США необходимо проявлять усилия, чтобы избежать возможных просчетов.

"Нужна солидарность в НАТО, когда речь идет о России", – объяснил Дехарт, добавив, что подведомственный ему Арктический регион удастся сохранить мирным.

Ранее госдепартамент США оставил в силе рекомендации гражданам страны не совершать путешествия в Россию. Подобная рекомендация подтверждалась 8 июня.

В Госдепе крайне не рекомендуют ездить на Северный Кавказ, включая Чечню и гору Эльбрус. Власти США считают, что в этих регионах существует высокий риск быть похищенным.

