НАТО просит Россию исключить США и Чехию из списка недружественных стран

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Страны НАТО попросили Россию исключить США и Чехию из списка недружественных стран. Требование заключено в итоговом коммюнике саммита альянса, состоявшегося в Брюсселе, передает RT.

"Мы призываем Россию исключить Чехию и США из перечня недружественных государств и воздержаться от любых шагов, несовместимых с Венской конвенцией о дипломатических сношениях", – сказано в документе.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщал, что Соединенные Штаты должны прекратить вмешательство во внутренние дела и враждебную политику, чтобы Россия исключила страну из данного списка. Также он отмечал, что Москва пока не готова к пересмотру списка недружественных стран.

Указ о мерах воздействия на недружественные действия иностранных государств Владимир Путин подписал 23 апреля. Данный документ предполагает, что в случае недружественных действий со стороны зарубежных государств Россия ограничит заключение иностранными сотрудниками дипмиссии всех гражданско-правовых договоров, подразумевающих деловые отношения с жителями России. В список, утвержденный правительством, попали две страны: Чехия и Соединенные Штаты.

