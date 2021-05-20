В МИД назвали критерий недружественности стран

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Российские власти могут рассмотреть отношение к российскому зарубежному мемориальному наследию в качестве критерия недружественности стран, считает замминистра иностранных дел РФ Михаил Богданов. Об этом он заявил в ходе заседания российского оргкомитета "Победа", сообщает ТАСС.

"Считаем возможным рассмотреть отношение иностранных государств к российскому мемориальному наследию и исторической памяти в качестве одного из критериев для их включения в перечень недружественных стран, к которым применяются меры воздействия и противодействия, предусмотренные законодательством", – пояснил дипломат. Он добавил, что соответствующий вопрос уже разрабатывается в рамках Совета безопасности РФ.

Кроме того, Богданов подчеркнул, что Россия выступает против любых обсуждений возможных переносов советских воинских захоронений за рубежом, поскольку их смысл привязан к тем местам, в которых они расположены.

Он также коснулся вопроса вандализма. По его словам, разрушение воинских памятников вызвано искажением исторических фактов. Богданов привел в пример Польшу, в которой памятники уничтожаются в рамках разработанной властями концепции декоммунизации, что противоречит российско-польскому соглашению 1994 года о захоронениях и местах памяти героев войны и репрессий.

"Приходится констатировать, что в настоящее время мало кого из партнеров можно рассматривать в качестве ответственного контрагента", – уточнил дипломат, добавив, что на данный момент в этой области Россия имеет 15 двусторонних договоров и одно многостороннее соглашения со странами СНГ.

Ранее в городе Чеховице-Дзедзице на юге Польши демонтировали памятник советско-польскому братству по оружию, установленный там в 1953 году. Уточнялось, что демонтаж был проведен на основании закона о запрете пропаганды коммунизма или другого тоталитарного строя. В защиту памятника выступала группа горожан из 215 человек, которые предлагали переименовать монумент в "Памятник погибшим на фронтах Второй мировой войны", отмечая его художественную ценность в качестве образца польской школы социалистического реализма и монументализма.

