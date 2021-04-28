В Польше демонтировали памятник советско-польскому братству по оружию

Фото: czechowice-dziedzice.pl

Памятник советско-польскому братству по оружию демонтировали в центре города Чеховице-Дзедзице на юге Польши, говорится на официальном городском портале.

Демонтаж монумента, который был возведен в 1953 году, был проведен на основании закона о запрете пропаганды коммунизма или другого тоталитарного строя.

В защиту памятник выступала группа местных жителей, которые предлагали оставить его, изменив название на "Памятник погибшим на фронтах Второй мировой войны".

В петиции, которую подписали 215 человек, указывалось, что памятник стал постоянной частью городского пространства и имеет художественную ценность.

В обращении подчеркивалось, что "это единственный в городе прекрасный образец польской школы социалистического реализма и монументализма".

Отмечается, что фигуры несущих флаг советского и польского солдат перевезли на принадлежащую местным властям закрытую территорию.

Ранее сообщалось, что демонтаж Монумента славы Советской армии, который был открыт в память о победе над нацизмом, начался во Львове.