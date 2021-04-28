В Польше демонтировали памятник советско-польскому братству по оружию

01:50
Фото: czechowice-dziedzice.pl
Памятник советско-польскому братству по оружию демонтировали в центре города Чеховице-Дзедзице на юге Польши, говорится на официальном городском портале.
Демонтаж монумента, который был возведен в 1953 году, был проведен на основании закона о запрете пропаганды коммунизма или другого тоталитарного строя.
В защиту памятник выступала группа местных жителей, которые предлагали оставить его, изменив название на "Памятник погибшим на фронтах Второй мировой войны".
В петиции, которую подписали 215 человек, указывалось, что памятник стал постоянной частью городского пространства и имеет художественную ценность.
В обращении подчеркивалось, что "это единственный в городе прекрасный образец польской школы социалистического реализма и монументализма".
Отмечается, что фигуры несущих флаг советского и польского солдат перевезли на принадлежащую местным властям закрытую территорию.
Ранее сообщалось, что демонтаж Монумента славы Советской армии, который был открыт в память о победе над нацизмом, начался во Львове.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: