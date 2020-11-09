В Одессе потребовали снести памятник Екатерине II

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Около 50 человек на Екатерининской площади в центре Одессы потребовали демонтировать памятник основательнице города – российской императрице Екатерине II.

Мероприятие организовали представители общественной инициативы "Деколонизация Украины". Они требуют "избавиться от всех проявлений русского влияния, которые остались после колониального периода в нашей истории.

"Для того, чтобы смотреть в будущее, нам надо разорвать все эти связи и двигаться своим путем. А также на основе собственной самоидентичности строить новое государство", – заявила представительница организации Анастасия Рыжкович.

Как сообщило издание "Суспільне", в результате полиция составила протоколы об административных правонарушениях в отношении участников. Памятник был установлен в 1900 году. В 1920 году его демонтировали, а затем вновь восстановили в 2007 году.

В свою очередь, член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков предложил украинским властям в случае сноса памятника отказаться от своих южных регионов.

"Подобная война с памятниками – это война отнюдь не с прошлым, а пример личностной деградации и культурного обнищания", – сказал Цеков РИА Новости.

Он отметил, что именно благодаря Екатерине II Украина получила современные причерноморские земли, некогда именуемые Новороссией, в результате русско-турецких войн.

Неизвестные ранее разрисовали памятник Русалочке в Копенгагене. На бронзовую статую черной краской нанесли надпись фразу Racist Fish ("расистская рыба").