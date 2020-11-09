В Одессе потребовали снести памятник Екатерине II

01:28
Фото: vk.com/odessa_hello
Около 50 человек на Екатерининской площади в центре Одессы потребовали демонтировать памятник основательнице города – российской императрице Екатерине II.
Мероприятие организовали представители общественной инициативы "Деколонизация Украины". Они требуют "избавиться от всех проявлений русского влияния, которые остались после колониального периода в нашей истории.
"Для того, чтобы смотреть в будущее, нам надо разорвать все эти связи и двигаться своим путем. А также на основе собственной самоидентичности строить новое государство", – заявила представительница организации Анастасия Рыжкович.
Как сообщило издание "Суспільне", в результате полиция составила протоколы об административных правонарушениях в отношении участников. Памятник был установлен в 1900 году. В 1920 году его демонтировали, а затем вновь восстановили в 2007 году.
В свою очередь, член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков предложил украинским властям в случае сноса памятника отказаться от своих южных регионов.
"Подобная война с памятниками – это война отнюдь не с прошлым, а пример личностной деградации и культурного обнищания", – сказал Цеков РИА Новости.
Он отметил, что именно благодаря Екатерине II Украина получила современные причерноморские земли, некогда именуемые Новороссией, в результате русско-турецких войн.
Неизвестные ранее разрисовали памятник Русалочке в Копенгагене. На бронзовую статую черной краской нанесли надпись фразу Racist Fish ("расистская рыба").
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: