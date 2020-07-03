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Происшествия

03 июля, 19:07

Вандалы испортили статую Русалочки в Копенгагене надписью "расистская рыба"

происшествия за рубежом

Фото: ТАСС/Mads Rasmussen/EPA

Вандалы разрисовали памятник Русалочке в Копенгагене. На бронзовой статуе черной краской написали фразу Racist Fish ("расистская рыба"), сообщает газета Ekstra Bladet.

Памятник персонажу детской сказки "Русалочка" датского писателя Ганса Христиана Андерсена находится в порту Копенгагена и является одной из достопримечательностей города.

В июне вандалы осквернили памятник норвежскому миссионеру-путешественнику, лингвисту, епископу Гренландии Хансу Эгеде. Красной краской на нем написали "деколонизировать".

Полиции предстоит выяснить, связаны ли эти акты вандализма.

С конца мая по миру прокатилась волна антирасистских демонстраций. Во многих странах были повреждены и демонтированы памятники историческим деятелям эпохи географических открытий и колонизации.

В частности, пострадал памятник Колумбу в Сент-Луисе, штат Миссури. Монумент простоял 140 лет как символ вклада иммигрантов в развитие региона.

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