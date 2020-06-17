Американцы снесли памятник Колумбу, простоявший полтора века

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Памятник Колумбу в Сент-Луисе (штат Миссури) пострадал от рук американцев на волне протестов в борьбе с расизмом, сообщает News.ru.

Монумент простоял 140 лет как символ вклада иммигрантов в развитие региона. Теперь же многие американцы воспринимают Колумба как олицетворение "исторического пренебрежения коренными народами" и искоренения их общин, объяснили в администрации парка Тауэр-Гроув, где он стоял.

В связи с этим в совете парка решили демонтировать конструкцию на этой неделе, чтобы обеспечить безопасную, инклюзивную и приятную атмосферу как для посетителей парка, так и для сотрудников.

Отмечается, что жители города требовали снести памятник Колумбу последние несколько лет. Левые активисты Штатов обвиняют Колумба в геноциде коренного населения Америки.

В июне на фоне протестов из-за гибели Джорджа Флойда постаментов лишились не только статуи Колумба в США, но и памятники солдатам и генералам времен Гражданской войны.

Ранее в Портленде был снесен памятник третьему президенту США Томасу Джефферсону. Акт вандализма также совершили участники протестов в честь погибшего афроамериканца Джорджа Флойда. После сноса памятника они оставили на нем надпись: "Рабовладелец". Рядом с монументом протестующие положили плакат с надписью: "Темнокожие женщины вдохновляют меня".

Протесты начались после смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Он был задержан за попытку обналичить фальшивый 20-долларовый чек. В ходе задержания полицейский надавил ему коленом на шею, в результате чего он впоследствии скончался в больнице.

Полицейского Томаса Лейна, который производил задержание Флойда, впоследствии арестовали. Позже стало известно, что он освобожден под залог, сумма которого составила 750 тысяч долларов.

Комментируя беспорядки в Сиэтле, президент США Дональд Трамп сообщил, что город захвачен внутренними террористами. Он заявил, что они находятся под управлением радикально-левых демократов.