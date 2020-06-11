Трамп назвал протестующих в Сиэтле "внутренними террористами"

09:28
Фото: ТАСС/Evan Vucci/AP
Президент США Дональд Трамп заявил о захвате Сиэтла "внутренними террористами". Об этом сообщает "Газета.ру".
Глава Белого дома призвал власти города взять ситуацию под контроль и "остановить уродливых анархистов".
"Внутренние террористы захватили Сиэтл, управляемый радикально-левыми демократами, конечно", – написал Трамп в Twitter.
Беспорядки в США начались после смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Он был задержан в Миннеаполисе, штате Миннесота, по подозрению в попытке обналичить поддельный чек на 20 долларов. Видео задержания опубликовали в Facebook. На кадрах видно, как один из полицейских коленкой давит на шею афроамериканца, закованного в наручники.
Протесты распространились на территорию всей страны. В связи с беспорядками в Вашингтоне и Нью-Йорке был введен комендантский час.
Как стало известно ранее, экс-полицейский Миннеаполиса Томас Лейн, которого обвинили в причастности к смерти афроамериканца Джорджа Флойда, освобожден под залог в 750 тысяч долларов. Томас Лейн содержался в тюрьме округа Хеннепин. Его обвинили в преступной халатности, пособничестве и подстрекательстве к непредумышленному убийству.
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