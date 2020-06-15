В США снесли памятник президенту Джефферсону

Фото: AP Photo/Craig Mitchelldyer

Памятник третьему президенту США Томасу Джефферсону был снесен в Портленде, сообщает "Газета.ру".

Акт вандализма совершили участники протестов в честь погибшего афроамериканца Джорджа Флойда. После снесения памятника они оставили на нем надпись: "Рабовладелец". Рядом с монументом протестующие положили плакат с надписью: "Темнокожие женщины вдохновляют меня".

Памятник Джефферсону стоял у входа в старшую школу имени третьего президента США. Это уже третий монумент, который повредили в Портленде.

Протесты начались после смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Он был задержан за попытку обналичить фальшивый 20-долларовый чек. В ходе задержания полицейский надавил ему коленом на шею, в результате чего он впоследствии скончался в больнице.

Полицейского Томаса Лейна, который производил задержание Флойда, впоследствии арестовали. Позже стало известно, что он освобожден под залог, сумма которого составила 750 тысяч долларов.

Комментируя беспорядки в Сиэтле, президент США Дональд Трамп сообщил, что город захвачен внутренними террористами. Он заявил, что они находятся под управлением радикально-левых демократов.