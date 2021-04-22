Во Львове начали демонтаж Монумента славы Советской армии

Фото: city-adm.lviv.ua

Демонтаж Монумента славы Советской армии, который был открыт в память о победе над нацизмом, начался во Львове.

Как сообщила пресс-служба Львовского горсовета, соответствующее решение принял горисполком. Вместе с тем власти распорядились провести архитектурный конкурс на территорию, где сейчас размещен памятник.

Отмечается, что барельефы перевезут в музей "Территория террора". Затем начнется демонтаж плит памятника. Монумент Славы был воздвигнут на возвышении в городском Центральном парке культуры и отдыха в 1970 году.

Там захоронены около 3,5 тысяч воинов, в том числе Герои Советского Союза – разведчик Николай Кузнецов и летчик Михаил Лиховид. Украинские радикалы неоднократно оскверняли памятники мемориального комплекса.

Ранее в Одессе активисты потребовали демонтировать памятник основательнице города – российской императрице Екатерине II.