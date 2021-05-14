Правительство РФ утвердило перечень недружественных стран

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Российское правительство утвердило перечень государств, совершающих недружественные действия в отношении РФ. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. В список попали только США и Чехия.

"Утвердить прилагаемый перечень иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении Российской Федерации, граждан РФ или российских юридических лиц", – отмечается в документе.

Согласно опубликованной информации, Чехия сможет нанимать в свою дипмиссию не более 19 сотрудников из числа российских граждан. Для Соединенных Штатов действует полный запрет на сотрудничество с россиянами.

Владимир Путин 23 апреля подписал указ о мерах воздействия на недружественные действия иностранных государств. Данный указ предполагает, что в случае недружественных действий со стороны США или других государств Россия ограничит заключение иностранными сотрудниками дипмиссии всех гражданско-правовых договоров, подразумевающих деловые отношения с жителями России.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков объяснил, что новый указ не относится к бизнесу.