В ЕС отреагировали на список недружественных России стран

Фото: ТАСС/Zuma
Вопрос реакции на случай включения европейских государств в список недружественных стран России изучают в Европейском союзе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ЕС.
"Я бы рассматривал это в контексте ухудшения обстановки внутри России, с одной стороны, и действий России в отношениях с ЕС – с другой", – сообщил он в ответ на вопрос о реакции ЕС на список.
По его словам, в Евросоюзе воспринимают как шаг в их сторону даже включение одной страны ЕС в перечень недружественных. Источник также сообщил, что данный список противоречит международному праву, конвенции о дипломатических сношениях.
"Нельзя негативно относиться к определенной стране только потому, есть политические разногласия", – считает он.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российское правительство представит список недружественных стран.
"У правительства есть конкретные поручения, понятны критерии, которыми мы руководствуемся в этой работе", – сказал он.
До этого МИД РФ предложил США обменяться гарантиями невмешательства во внутренние дела друг друга.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: