В ЕС отреагировали на список недружественных России стран

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Вопрос реакции на случай включения европейских государств в список недружественных стран России изучают в Европейском союзе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ЕС.

"Я бы рассматривал это в контексте ухудшения обстановки внутри России, с одной стороны, и действий России в отношениях с ЕС – с другой", – сообщил он в ответ на вопрос о реакции ЕС на список.

По его словам, в Евросоюзе воспринимают как шаг в их сторону даже включение одной страны ЕС в перечень недружественных. Источник также сообщил, что данный список противоречит международному праву, конвенции о дипломатических сношениях.

"Нельзя негативно относиться к определенной стране только потому, есть политические разногласия", – считает он.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российское правительство представит список недружественных стран.

"У правительства есть конкретные поручения, понятны критерии, которыми мы руководствуемся в этой работе", – сказал он.

До этого МИД РФ предложил США обменяться гарантиями невмешательства во внутренние дела друг друга.