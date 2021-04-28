Россия представит список недружественных стран

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Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российское правительство представит список недружественных стран.

"У правительства есть конкретные поручения, понятны критерии, которыми мы руководствуемся в этой работе", – сказал он.

В разговоре с РИА Новости министр добавил, что "ждать осталось недолго".

Ранее МИД РФ предложил США обменяться гарантиями невмешательства во внутренние дела друг друга.

Соединенные Штаты 15 апреля ввели новые санкции против России. Они включали высылку 10 сотрудников российской дипломатической миссии в Вашингтоне.

Также ограничения ввели для шести технологических компаний. Кроме того, американским финансовым организациям запретили покупку долговых ценных бумаг РФ.

16 апреля МИД РФ обнародовал ответные меры. Ведомство также объявило, что десять сотрудников посольства США должны покинуть Россию до 21 мая.