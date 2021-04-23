В Кремле объяснили указ президента о мерах противодействия

Фото: Агентство "Москва"/Никеричев Андрей
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, что новый указ о мерах против недружественных действий иностранных государств касается только дипломатических представительств и не относится к бизнесу. Об этом сообщает РИА Новости.
"Касается диппредставительств. Об этом написано в тексте указа", – пояснил представитель Кремля в ответ на вопрос журналистов о том, затрагивают ли эти меры интересы иностранных инвесторов и бизнесменов.
Ранее Владимир Путин подписал указ о применении мер воздействия на недружественные действия иностранных государств.
Данный документ предполагает, что в случае недружественных действий со стороны США или других государств Россия может полностью ограничить заключение иностранными сотрудниками дипмиссии всех гражданско-правовых договоров, подразумевающих деловые отношения с жителями России.
Кроме того, документом устанавливается, что количество лиц, с которыми могут быть заключены договоры, определяется правительством РФ.
Все превышающие установленное количество договоры, заключенные до 23 апреля 2021 года, прекращаются.
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