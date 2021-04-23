США допустили введение новых санкций против России

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Фото: AP/Evan Vucci
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США не исключают возможность принятия новых антироссийских мер.
По ее словам, помощник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан провел телефонный разговор с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым.
Псаки пояснила, что частью обсуждений стала ситуация вокруг Алексея Навального. Представитель американской администрации добавила, что США призвали обращаться с оппозиционером гуманно и освободили.
"Этот сигнал мы продолжаем ясно передавать", – сказала пресс-секретарь на брифинге журналистам.
Она добавила, что Вашингтон оставляет за собой право объявления дальнейших санкций в соответствии с указом президента, который позволяет вводить ограничения в отношении лиц и отдельных сфер.
Псаки заключила, что ей пока нечего объявить на счет газопровода "Северный поток – 2". Однако США "по-прежнему считают, что это плохая сделка" и продолжают говорить об этом с европейскими коллегами.
Навальный, дважды условно осужденный, был объявлен в розыск за многократные нарушения условий отбывания наказания по делу "Ив Роше". Его задержали 17 января в аэропорту Шереметьево после возвращения из Берлина, где он находился на лечении.
2 февраля суд заменил ему условный срок на 3,5 года колонии. Он отбывает наказание в колонии во Владимирской области. 19 апреля ФСИН сообщила, что по решению врачей Навального перевели в стационар областной больницы для осужденных.
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