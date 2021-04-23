Путин подписал указ о мерах воздействия на недружественные действия иностранных государств

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Владимир Путин подписал указ о применении мер воздействия на недружественные действия иностранных государств. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Данный указ был подписан в целях защиты интересов и безопасности РФ. Он предполагает, что в случае недружественных действий со стороны США или других государств Россия ограничит заключение иностранными сотрудниками дипмиссии всех гражданско-правовых договоров, подразумевающих деловые отношения с жителями России.

Также документ устанавливает, что количество лиц, с которыми могут быть заключены договоры, определяется правительством РФ, а все превышающие установленное количество договоры, заключенные до 23 апреля 2021 года, прекращаются.

Ранее Россия предложила США обменяться гарантиями невмешательства во внутренние дела друг друга. В МИД РФ заявили, что шагом в верном направлении могла бы стать реакция Вашингтона на диалог в сфере международной информационной безопасности (МИБ).

Кроме того, в ведомстве указали, что суть российской инициативы сводится к принятию комплекса практических мер по перезагрузке двусторонних отношений.