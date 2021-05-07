Лавров обвинил США и Евросоюз в насаждении тоталитаризма

Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ

США и ЕС предпринимают попытки насаждения тоталитаризма в мировых делах, которые Москва считает недопустимыми. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По его словам, примером таких действий можно назвать незаконные односторонние санкции, которые вводятся без каких-либо международных правовых оснований.

"В условиях пандемии такие рестрикции резко сужают возможности целого ряда развивающихся стран по противодействию распространению инфекции", – цитирует Лаврова РИА Новости.

Глава министерства иностранных дел РФ добавил, что западные страны хотят остановить формирование полицентричного мира. Он уточнил, что для этого продвигается концепция так называемого порядка, основанного на правилах, задуманная как подмена международного права.

Лавров отметил, что Москва считает недопустимыми любые действия в обход Устава ООН, которые направлены на узурпацию процесса принятия решений.

Ранее сообщалось, что вопрос реакции на случай включения европейских государств в список недружественных стран России изучают в Европейском союзе.