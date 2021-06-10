В МИД РФ озвучили условия для исключения США из списка недружественных стран

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Соединенные Штаты должны прекратить вмешательство во внутренние дела и враждебную политику, чтобы Россия исключила США из списка недружественных стран. Об этом в интервью РИА Новости заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Он подчеркнул, что Вашингтону в том числе следует отказаться от наступления на экономические и внешнеполитические интересы Москвы, а также перестать противодействовать партнерству с Россией на международной арене.

Указ о мерах воздействия на недружественные действия иностранных государств Владимир Путин подписал 23 апреля. Данный документ предполагает, что в случае недружественных действий со стороны зарубежных государств Россия ограничит заключение иностранными сотрудниками дипмиссии всех гражданско-правовых договоров, подразумевающих деловые отношения с жителями России. В список, утвержденный правительством, попали две страны: Чехия и Соединенные Штаты.

Ранее Сергей Рябков заявлял, что Москва пока не готова к пересмотру списка недружественных стран. Дипломат также подчеркнул, что данный перечень является юридическим актом, а не средством для разогрева ситуации.