Чехия призвала Россию не называть ее недружественным государством

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Власти Чехии призывают Россию отказаться от формулировки "недружественное государство" в двусторонних отношениях. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте министерства иностранных дел республики.

"Без этого шага мы вряд ли сможем вернуться к стандартному дипломатическому общению и начать думать о возможности полной нормализации взаимных отношений. Стоит напомнить, что мы считаем шаги, связанные с созданием списка "недружественных государств", противоречащими Венской конвенции о дипломатических сношениях", – приводятся слова главы чешского МИД Якуба Кулганека.

Отношения между Москвой и Прагой обострились на фоне того, как в середине апреля Чехия выслала 18 сотрудников российского посольства, определив их как сотрудников СВР и ГРУ и обвинив РФ в причастности к взрывам на военных складах во Врбетице.

В ответ Россия объявила 20 сотрудников чешской дипломатии персонами нон грата, а сами обвинения назвала надуманными и голословными.

В середине мая правительство РФ утвердило перечень государств, совершающих недружественные действия в отношении РФ.

В него вошли только США И Чехия. Согласно документу, Чехия сможет нанимать в свою дипмиссию не более 19 сотрудников из числа российских граждан. Для Соединенных Штатов действует полный запрет на сотрудничество с россиянами.

