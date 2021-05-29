Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Политика

17:03

Чехию покинули 54 сотрудника посольства России

политика за рубежом

Фото: depositphotos/kaprikM

Пятьдесят четыре сотрудника посольства РФ в Чехии, ранее сокращенные из-за санкций чешской стороны, покинули страну. Об этом сообщает ТАСС.

"Первая группа, состоящая из 54 попавших по инициативе чешской стороны под сокращение сотрудников посольства РФ в Праге вместе с членами семей, покинула территорию Чехии", – заявил пресс-секретарь российского посольства Николай Брякин.

По словам специалиста, сотрудники вылетели в Москву спецбортом летного отряда "Россия".

Как ожидается, вторая группа сотрудников диппредставительства и членов их семей вылетит из Чехии в понедельник, 31 мая. По завершении перелета штат посольства РФ перейдет в паритетное соответствие со штатом дипломатической миссии Чехии в Москве.

Отношения между Москвой и Прагой обострились на фоне того, как в середине апреля Чехия выслала 18 сотрудников российского посольства, обвинив РФ в причастности к взрывам на военных складах в Врбетице.

В конце мая бывший чехословацкий дипломат Станислав Суя назвал высылку сотрудников посольства РФ уникальным случаем, а также выразил надежду, что отношения Праги и Москвы будут восстановлены.

Правительство РФ утвердило перечень недружественных стран

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать