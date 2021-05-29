Чехию покинули 54 сотрудника посольства России

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Фото: depositphotos/kaprikM
Пятьдесят четыре сотрудника посольства РФ в Чехии, ранее сокращенные из-за санкций чешской стороны, покинули страну. Об этом сообщает ТАСС.
"Первая группа, состоящая из 54 попавших по инициативе чешской стороны под сокращение сотрудников посольства РФ в Праге вместе с членами семей, покинула территорию Чехии", – заявил пресс-секретарь российского посольства Николай Брякин.
По словам специалиста, сотрудники вылетели в Москву спецбортом летного отряда "Россия".
Как ожидается, вторая группа сотрудников диппредставительства и членов их семей вылетит из Чехии в понедельник, 31 мая. По завершении перелета штат посольства РФ перейдет в паритетное соответствие со штатом дипломатической миссии Чехии в Москве.
Отношения между Москвой и Прагой обострились на фоне того, как в середине апреля Чехия выслала 18 сотрудников российского посольства, обвинив РФ в причастности к взрывам на военных складах в Врбетице.
В конце мая бывший чехословацкий дипломат Станислав Суя назвал высылку сотрудников посольства РФ уникальным случаем, а также выразил надежду, что отношения Праги и Москвы будут восстановлены.
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