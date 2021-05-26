Президент Польши назвал Россию "агрессером"

Фото: Leszek Szymanski/EPA/ТАСС

В ходе выступления в Грузии президент Польши Анджей Дуда резко высказался о России. Причиной тому послужили якобы агрессивные действия РФ, сообщает PAP.

"Россия – ненормальная страна, это страна-агрессор", – сказал он.

Дуда пообещал, что на сессиях Генассамблеи ООН и площадках ОБСЕ поднимет вопрос об отношениях с Москвой.

Ранее комитет по международным отношениям Европейского парламента представил проект доклада, в котором изложены основные принципы выстраивания отношений с Россией.

Принцип "поддержки демократии" предполагает противостояние "русскоязычной пропаганде". Для этого Евросоюзу предлагают создать телеканал с круглосуточным вещанием.

Также руководству ЕС рекомендуют рассмотреть вариант непризнания легитимности нового состава Госдумы, если сентябрьские выборы признают фальсифицированными.