Премьер Чехии призвал успокоить отношения с Россией

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Напряжение в отношениях Москвы и Праги следует успокоить. Об этом заявил премьер Чехии Андрей Бабиш в эфире чешского телевидения.

По его словам, нынешняя ситуация разогрета эмоциями.

Он напомнил о списке недружественных государств, составлением которого в данное время занимается Россия и в который, вероятнее всего, попадет Чехия. Согласно указу, подписанному Владимиром Путиным, диппредставительства недружественных стран не смогут принимать на работу российских граждан.

17 апреля Бабиш сообщил, что власти страны связывают взрыв на оружейном складе в Врбетице в 2014 году с действиями российской разведки. По мнению местных СМИ, это было сделано для предотвращения поставок вооружения на Украину.

После этого чешская сторона приняла решение о высылке 18 работников посольства РФ в Праге, назвав их сотрудниками российских спецслужб. Генпрокурор Чехии Павел Земан заявил, что к взрывам на складе боеприпасов причастны те же люди, что фигурировали в деле Скрипалей, – Александр Петров и Руслан Боширов. Они объявлены в розыск.

МИД РФ назвал обвинения"голословными и надуманными, а также объявил персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии в Москве.