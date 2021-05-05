В Чехии заявили о готовности Москвы к появлению версии о взрывах во Врбетице

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
Глава военной разведки Чехии генерал Ян Бероун заявил, что в Москве знали о наличии у Чехии данных о причастности российских спецслужб к взрывам во Врбетице, поэтому заранее инициировали информационную кампанию по дискредитации данной версии. Об этом сообщает издание Hospodářské noviny.
"Пророссийская кампания, ставящая под сомнение чешскую версию событий во Врбетице, начала распространяться в киберпространстве еще до того, как премьер Андрей Бабиш и первый вице-премьер Ян Гамачек сообщили об этом инциденте 17 апреля в чешском ТВ", – сказал Бероун.
Он утверждает, что эти данные являются прямым свидетельством того, что власти России знали, что Чехия располагает "доказательствами" участия представителей российских спецслужб к взрывам на оружейных складах семь лет назад.
"Однозначно мы видим повышенную активность различных пророссийских социальных сетей, дезинформаций и искаженных интерпретаций фактов. Это было видно даже заблаговременно, еще до того, как (руководители кабмина) проинформировали общественность об этом инциденте. Так что россияне явно были готовы и приспособили к этому свою стратегию", – полагает генерал.
17 апреля Прага сообщила о прекращении полномочий сотрудников посольства РФ, которые якобы являются офицерами российских спецслужб. Такой шаг был предпринят в связи с открывшимися обстоятельствами взрывов на складах боеприпасов в чешской деревне Врбетице в 2014 году.
Генпрокурор Чехии Павел Земан заявил, что к инциденту причастны те же люди, что фигурировали в деле Скрипалей, – Александр Петров и Руслан Боширов. Они объявлены в розыск.
МИД РФ назвал обвинения "голословными и надуманными", а также объявил персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии в Москве.
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