Вице-премьер Чехии опроверг сообщения о торге с РФ по делу о взрывах во Врбетице

Фото: ТАСС/EPA/MARTIN DIVISEK

Первый вице-премьер и глава министерства внутренних дел Чехии Ян Гамачек опроверг сообщения СМИ о планах Праги договориться с Москвой до публичного обвинения в причастности к взрывам на оружейном складе во Врбетице в 2014 году.

"Однозначно отвергаю спекуляции в статье Seznam Zprávy. Статья поставлена на спекуляциях и лжи, которые никто из участников (встречи) не подтвердил и не мог подтвердить, потому что такого не было", – написал политик в Twitter.

При этом Гамачек подтвердил, что в министерстве внутренних дел состоялись несколько встреч с участием руководителей спецслужб, генерального прокурора и посла Чехии в РФ.



По его словам, обсуждался вопрос о том, как отразится дело Врбетице на безопасности Чехии и на отношениях с Москвой.

Ранее издание Seznam Zprávy сообщило, что Гамачек планировал приехать в РФ в середине апреля и договориться о том, что власти не будут сообщать об инциденте в обмен на проведение саммита Россия-США в Праге, а также бесплатную поставку российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

29 апреля министр юстиции республики Мария Бенешова сообщила о существовании нескольких версий причин инцидента во Врбетице.

До этого президент Чехии Милош Земан в обращении к народу тоже заявил, что в Чехии работают с двумя версиями: неосторожное обращение с боеприпасами и агенты иностранных спецслужб.

17 апреля Прага сообщила о прекращении полномочий сотрудников посольства РФ, которые якобы являются офицерами российских спецслужб.

Такой шаг был предпринят в связи с открывшимися обстоятельствами взрывов на складах боеприпасов в чешской деревне Врбетице в 2014 году.

Генпрокурор Чехии Павел Земан заявил, что к инциденту причастны те же люди, что фигурировали в деле Скрипалей, – Александр Петров и Руслан Боширов. Они объявлены в розыск.

МИД РФ назвал обвинения "голословными и надуманными", а также объявил персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии в Москве.