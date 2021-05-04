Вице-премьер Чехии опроверг сообщения о торге с РФ по делу о взрывах во Врбетице

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Первый вице-премьер и глава министерства внутренних дел Чехии Ян Гамачек опроверг сообщения СМИ о планах Праги договориться с Москвой до публичного обвинения в причастности к взрывам на оружейном складе во Врбетице в 2014 году.
"Однозначно отвергаю спекуляции в статье Seznam Zprávy. Статья поставлена на спекуляциях и лжи, которые никто из участников (встречи) не подтвердил и не мог подтвердить, потому что такого не было", – написал политик в Twitter.
При этом Гамачек подтвердил, что в министерстве внутренних дел состоялись несколько встреч с участием руководителей спецслужб, генерального прокурора и посла Чехии в РФ.
По его словам, обсуждался вопрос о том, как отразится дело Врбетице на безопасности Чехии и на отношениях с Москвой.
Ранее издание Seznam Zprávy сообщило, что Гамачек планировал приехать в РФ в середине апреля и договориться о том, что власти не будут сообщать об инциденте в обмен на проведение саммита Россия-США в Праге, а также бесплатную поставку российской вакцины от коронавируса "Спутник V".
29 апреля министр юстиции республики Мария Бенешова сообщила о существовании нескольких версий причин инцидента во Врбетице.
До этого президент Чехии Милош Земан в обращении к народу тоже заявил, что в Чехии работают с двумя версиями: неосторожное обращение с боеприпасами и агенты иностранных спецслужб.
17 апреля Прага сообщила о прекращении полномочий сотрудников посольства РФ, которые якобы являются офицерами российских спецслужб.
Такой шаг был предпринят в связи с открывшимися обстоятельствами взрывов на складах боеприпасов в чешской деревне Врбетице в 2014 году.
Генпрокурор Чехии Павел Земан заявил, что к инциденту причастны те же люди, что фигурировали в деле Скрипалей, – Александр Петров и Руслан Боширов. Они объявлены в розыск.
МИД РФ назвал обвинения "голословными и надуманными", а также объявил персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии в Москве.
Посол Чехии получил официальный ответ Москвы по ситуации с дипломатами
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