Президент Чехии высказался о причинах взрыва в Врбетице

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Взрывы в Врбетице в 2014 году могли произойти по двум причинам, заявил президент Чехии Милош Земан во время чрезвычайного телевизионного обращения.

"Мы работаем с двумя версиями – что взрывы произошли вследствие неосторожного обращения с боеприпасами, и вторая версия – что вину за это несут агенты иностранных спецслужб", – сказал Земан.

Он отметил, что в отчетах контрразведки не содержались доказательства присутствия агентов из России на данном складе боеприпасов.

"Могу констатировать, что в отчете Службы безопасности и информации не существует доказательств и свидетельств, чтобы эти два агента находились во Врбетице. Когда обследовалось помещение второго склада непосредственно перед случившимся там взрывом, там не было обнаружено никакого взрывного устройства", – прокомментировал президент.

Земан призвал дождаться итогов расследования.

"Прежде чем делать заключения по взрывам в Врбетице, необходимо дождаться итогов расследования, которое продолжается", – подчеркнул глава республики.

Кроме того, президент допустил, что данная ситуация является игрой спецслужб. Это, по его мнению, может негативно сказаться на самой Чехии.

Выступление Милоша Земана транслируют телеканалы TV Prima и CNN Prima News.

17 апреля власти Чехии сообщили о прекращении полномочий сотрудников посольства РФ, которые якобы являются офицерами российских спецслужб. Такой шаг был предпринят в связи с открывшимися обстоятельствами взрывов на складах боеприпасов в чешской деревне Врбетице в 2014 году.

Генпрокурор Чехии Павел Земан заявил, что к инциденту причастны те же люди, что фигурировали в деле Скрипалей, – Александр Петров и Руслан Боширов.

МИД РФ назвал обвинения "голословными и надуманными", а также объявил персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии в Москве.

