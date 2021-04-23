Нарышкин назвал "убогой и низкой ложью" слова о причастности России к взрывам в Чехии

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Обвинения в причастности к взрывам на оружейных складах в Врбетице, которые власти Чехии выдвигают в отношении России, являются "убогой и низкой ложью", заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин. Об этом сообщает ТАСС.

"В своих действиях (Чехия. – Прим. ред.) прикрывалась какой-то такой совершенно убогой и низкой ложью, рассчитанной, может быть, только на людей с недостаточно высоким уровнем интеллектуального развития", – сказал Нарышкин.

По его словам, Прага пошла на серьезное обострение отношений с Москвой в ситуации с дипломатическим скандалом, встретив адекватный зеркальный ответ.

"Политические лидеры, политическая верхушка группы западных стран пытается шаг за шагом с маниакальным упрямством разрушить тонкую и довольно хрупкую материю международной стабильности, международной безопасности. Отличилась Чехия на наших глазах, страна довольно ограниченного суверенитета во внешнеполитических делах пошла на обострение, конфронтацию с Россией. И, признаться, получила свое", – подчеркнул Нарышкин.

17 апреля власти страны сообщили о прекращении полномочий сотрудников посольства РФ, которые якобы являются офицерами российских спецслужб. Такой шаг был предпринят в связи с открывшимися обстоятельствами взрывов на складах боеприпасов в чешской деревне Врбетице в 2014 году.

По данным властей Чехии, к инциденту причастны те же люди, что фигурировали в деле Скрипалей, – Александр Петров и Руслан Боширов.

МИД РФ назвал обвинения "голословными и надуманными", а также объявил персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии в Москве.