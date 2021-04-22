МИД РФ потребовал сократить состав посольства Чехии после действий Праги

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Россия потребовала сократить число сотрудников чешского диппредставительства в Москве. Об этом сообщает МИД России со ссылкой на официального представителя ведомства Марию Захарову.

"В ответ на враждебные действия Праги потребовали сократить количественный состав Посольства Чехии в Москве с учетом существенного диспаритета в категории принятых на месте. Послу сказано, что оставляем за собой право и на иные шаги в случае дальнейшего раскручивания истеричной антироссийской кампании в Чехии", – отметила она.

Посол Чехии в столице Витезслав Пивонька посетил МИД России из-за обострения двусторонних отношений и взаимной высылки сотрудников посольств. Дипломат рассказал, что продолжит работу в Москве, кроме того, он ожидает дальнейших встреч с российской стороной для решения существующих проблем.

Ему был заявлен решительный протест из-за принятых Прагой в четверг, 22 апреля, дополнительных ограничительных мер в отношении сотрудников посольства РФ в Праге, говорится в заявлении МИД РФ.

Отношения между рядом европейских стран и Россией стали ухудшаться после того, как правительство Чехии обвинило РФ в организации взрывов на складах боеприпасов в чешской деревне Врбетице в 2014 году. После этого из страны были высланы российские дипломаты.

Генпрокурор Чехии Павел Земан заявил, что к инциденту причастны те же люди, что фигурировали в деле Скрипалей, – Александр Петров и Руслан Боширов, которые чешской полицией уже объявлены в розыск.

В качестве ответных мер МИД РФ объявил персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии в Москве.

Позднее министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек сообщил, что количество сотрудников посольства России в Чехии будет равняться количеству сотрудников дипмиссии республики в РФ.

В свою очередь, премьер-министр Словакии Эдуард Хегер объявил, что страна высылает трех российских дипломатов. У них есть неделя, чтобы покинуть республику.