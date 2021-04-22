Словакия вышлет трех сотрудников российского посольства

Фото: ТАСС/Григорий Сысоев
Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер заявил, что страна высылает трех российских дипломатов. Об этом сообщает РИА Новости.
"Словакия высылает трех российских дипломатов. Они должны покинуть республику в течение ближайших семи дней", – сказал Хегер.
Ранее российских дипломатов выслало правительство Чехии. Такой шаг был предпринят в связи с открывшимися обстоятельствами взрывов на складах боеприпасов в чешской деревне Врбетице в 2014 году.
Генпрокурор Чехии Павел Земан заявил, что к инциденту причастны те же люди, что фигурировали в деле Скрипалей, – Александр Петров и Руслан Боширов, которые чешской полицией уже объявлены в розыск.
МИД РФ назвал обвинения "голословными и надуманными", а также объявил персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии в Москве.
Позже министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек сообщил, что количество сотрудников посольства России в Чехии будет равняться количеству сотрудников дипмиссии республики в РФ.
В свою очередь, официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва незамедлительно ответит на решение Праги. По ее мнению, Чехия уже встала на путь разрушения отношений с Россией.
Эксперты считают, что отношения между Россией и Чехией могут сказаться на товарообороте
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