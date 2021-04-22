Чехия потребовала от России оставить в дипмиссии пять дипломатов

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Количество сотрудников посольства России в Чехии будет равняться количеству сотрудников дипмиссии республики в РФ. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Якуб Кулганек.

Такое решение стало ответом на высылку из Москвы 20 сотрудников чешского посольства.

"Мы ограничиваем число дипломатов в российском диппредставительстве в Праге в соответствии с состоянием нашего посольства в Москве. Это решение вступает в силу сегодня. Российская сторона получила срок на отзыв своих людей до конца мая", – цитирует ТАСС Кулганека.

В МИД Чехии подсчитали, что в штат российского посольства в республике входит 27 дипломатов и 67 сотрудников техперсонала. При этом чешская дипмиссия в РФ состоит из 5 дипломатов и 19 технических служащих. Это обозначает, что из посольства РФ в Праге потенциально могут быть высланы 22 дипломата и 48 техслужащих.

17 апреля власти страны сообщили о прекращении полномочий сотрудников посольства РФ, которые якобы являются офицерами российских спецслужб. Такой шаг был предпринят в связи с открывшимися обстоятельствами взрывов на складах боеприпасов в чешской деревне Врбетице в 2014 году.

Генпрокурор Чехии Павел Земан заявил, что к инциденту причастны те же люди, что фигурировали в деле Скрипалей, – Александр Петров и Руслан Боширов.

МИД РФ назвал обвинения "голословными и надуманными", а также объявил персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии в Москве.

Позднее глава МИД Чехии Якуб Кулганек заявил, что из Праги могут быть высланы "примерно 60" сотрудников посольства РФ, если Россия не примет решение о возвращении в Москву сотрудников чешского дипломатического представительства, объявленных персонами нон грата.

При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что комментировать сообщения властей Чехии бесполезно, поскольку зарубежные чиновники сами себе противоречат.

