В Чехии призвали расторгнуть договор о дружеских отношениях с Россией

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
Сенат Чехии призвал правительство расторгнуть договор о дружеских отношениях и сотрудничестве с РФ. Об этом сообщает "Газета.ру".
Также в верхней палате заявили о необходимости максимально сократить численность сотрудников посольства России в Чехии.
Кроме того, сенаторы постановили, что взрывы на складах боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году являются "актом государственного терроризма против одного из государств – члена Евросоюза, а значит, против всего ЕС".
17 апреля премьер Чехии Андрей Бабиш сообщил, что власти страны связывают взрыв на оружейном складе в Врбетице в 2014 году с действиями российской разведки. По мнению местных СМИ, это было сделано для того, чтобы предотвратить поставку вооружения на Украину.
После этого чешская сторона приняла решение о высылке 18 работников посольства РФ в Праге, назвав их сотрудниками российских спецслужб. Генпрокурор Чехии Павел Земан заявил, что к взрывам на складе боеприпасов причастны те же люди, что фигурировали в деле Скрипалей, – Александр Петров и Руслан Боширов. Они объявлены в розыск.
В ответ на это Москва объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата.
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