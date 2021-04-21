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Политика

21 апреля, 20:50

В Кремле прокомментировали требование Чехии вернуть высланных дипломатов

власть политика

Фото: depositphotos/borjomi88

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не приемлет стилистику требований по отношению к себе от других стран. Об этом сообщает ТАСС.

Министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек выразил послу РФ Александру Змеевскому протест против высылки из Москвы 20 сотрудников посольства и потребовал вернуть их всех обратно на свои места в дипломатическом представительстве.

Песков отметил, что, пока Чехия требует от России принять дипломатов обратно, Москва вряд ли станет рассматривать такое предложение.

"Именно сегодня в послании президент Путин говорил о бесперспективности разговоров с нами в стилистике требований", – пояснил представитель Кремля.

Ранее Москва объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата в ответ на аналогичные действия чешской стороны. Об этом заявил МИД РФ.

В свою очередь, в Чехии потребовали привести количество сотрудников дипмиссии в Москве в категории принятых на месте к паритету с числом сотрудников аналогичной категории посольства России.

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