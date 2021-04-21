Чехия предложила НАТО сделать совместное заявление по России

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Власти Чехии попросили НАТО провести в конце этой недели встречу для согласования дальнейших действий в отношении Москвы. Об этом сообщает RT.
"Чешская Республика попросила своих союзников провести еще одну встречу Североатлантического совета в конце этой недели для обсуждения других возможных скоординированных шагов", – говорится в сообщении МИД республики.
Кроме того, чешские власти попросили альянс опубликовать совместное заявление по данной ситуации.
17 апреля Прага сообщила о прекращении полномочий сотрудников посольства РФ, которые якобы являются офицерами российских спецслужб.
Такой шаг был предпринят в связи с открывшимися обстоятельствами взрывов на складах боеприпасов в чешской деревне Врбетице в 2014 году. Генпрокурор Чехии Павел Земан заявил, что к инциденту причастны те же люди, что фигурировали в деле Скрипалей, – Александр Петров и Руслан Боширов. Они объявлены в розыск.
По данным СМИ, Чехия планирует объявить о новой высылке из страны российских дипломатов. Кроме того, депутаты чешского парламента призвали правительство республики потребовать от России компенсацию ущерба от взрыва на складе и ограничить численность сотрудников российской дипмиссии в Праге.
МИД РФ назвал обвинения "голословными и надуманными", а также объявил персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии в Москве.
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