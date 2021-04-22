Песков назвал ситуацию вокруг дипломатов РФ и Чехии истерикой

Фото: ТАСС/Игорь Шамшин
Ситуация вокруг дипломатов России и Чехии является истерикой, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, официальным лицам необходимо дать возможность сформулировать позиции.
"Сейчас наши дипломаты работают. Мы, конечно же, ко всей этой истерике относимся крайне негативно. Это единственное, что я могу сказать. Давайте дадим возможность дипломатам сформулировать позиции", – приводит "Газета.ру" слова Пескова.
17 апреля власти Чехии сообщили о прекращении полномочий сотрудников посольства РФ, которые якобы являются офицерами российских спецслужб. Такой шаг был предпринят в связи с открывшимися обстоятельствами взрывов на складах боеприпасов в чешской деревне Врбетице в 2014 году. Генпрокурор Чехии Павел Земан заявил, что к инциденту причастны те же люди, что фигурировали в деле Скрипалей, – Александр Петров и Руслан Боширов.
МИД РФ назвал обвинения "голословными и надуманными", а также объявил персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии в Москве.
Позднее глава МИД Чехии Якуб Кулганек заявил, что из Праги могут быть высланы "примерно 60" сотрудников посольства РФ, если Россия не примет решение о возвращении в Москву сотрудников чешского дипломатического представительства, объявленных персонами нон грата.
В парламенте Чехии призвали требовать у России компенсацию за взрыв в Врбетице
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