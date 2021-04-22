Чехия может выслать "примерно 60" сотрудников посольства РФ – МИД республики

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Чехия может выслать из Праги "примерно 60" сотрудников посольства РФ, если Россия до 12:00 четверга не примет решение о возвращении в Москву сотрудников чешского дипломатического представительства, объявленных персонами нон грата. Об этом сообщил глава МИД республики Якуб Кулганек.

По его словам, цель этого решения состоит в том, чтобы количество сотрудников российского посольства соответствовало состоянию штата сотрудников, которое сейчас наблюдается в посольстве в Москве.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление внешнеполитического ведомства Чехии. Она предложила Праге оставить ультиматумы для общения внутри НАТО. Захарова также добавила, что, судя по заявлениям ряда чешских политиков, они "стремятся Кафку сделать былью".

17 апреля Прага сообщила о прекращении полномочий сотрудников посольства РФ, которые якобы являются офицерами российских спецслужб. Такой шаг был предпринят в связи с открывшимися обстоятельствами взрывов на складах боеприпасов в чешской деревне Врбетице в 2014 году. Генпрокурор Чехии Павел Земан заявил, что к инциденту причастны те же люди, что фигурировали в деле Скрипалей, – Александр Петров и Руслан Боширов. Они объявлены в розыск.

МИД РФ назвал обвинения "голословными и надуманными", а также объявил персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии в Москве.