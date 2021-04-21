В МИД РФ прокомментировали ультиматум Чехии по возвращению дипломатов

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление внешнеполитического ведомства Чехии. Об этом сообщает РИА Новости.

Она предложила Праге оставить ультиматумы для общения внутри НАТО. Захарова также добавила, что, судя по заявлениям ряда чешских политиков, они "стремятся Кафку сделать былью".

"Предлагаем Праге оставить ультиматумы для общения внутри НАТО. С Россией такой тон недопустим", – заявила официальный представитель МИД.

По ее словам, разговор продолжат в четверг, 22 апреля.

17 апреля Прага сообщила о прекращении полномочий сотрудников посольства РФ, которые якобы являются офицерами российских спецслужб.

Такой шаг был предпринят в связи с открывшимися обстоятельствами взрывов на складах боеприпасов в чешской деревне Врбетице в 2014 году. Генпрокурор Чехии Павел Земан заявил, что к инциденту причастны те же люди, что фигурировали в деле Скрипалей, – Александр Петров и Руслан Боширов. Они объявлены в розыск.

По данным СМИ, Чехия планирует объявить о новой высылке из страны российских дипломатов. Кроме того, депутаты чешского парламента призвали правительство республики потребовать от России компенсацию ущерба от взрыва на складе и ограничить численность сотрудников российской дипмиссии в Праге.

МИД РФ назвал обвинения "голословными и надуманными", а также объявил персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии в Москве.