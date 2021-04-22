МИД РФ вызвал посла Чехии для "конкретного разговора"

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская
Посла Чехии вызвали в МИД РФ для представления ответных мер Москвы на возможные действия Праги в связи с последними обвинениями в адрес России, сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
"Будет конкретный разговор в отношении того, какие действия будут предприняты, если будут предприняты соответствующие действия Прагой", – сказала официальный представитель ведомства Мария Захарова в эфире радиостанции "Вести ФМ".
Она подчеркнула, что Прага "должна понимать, с чем они будут иметь дело".
17 апреля власти Чехии сообщили о прекращении полномочий сотрудников посольства РФ, которые якобы являются офицерами российских спецслужб. Такой шаг был предпринят в связи с открывшимися обстоятельствами взрывов на складах боеприпасов в чешской деревне Врбетице в 2014 году. Генпрокурор Чехии Павел Земан заявил, что к инциденту причастны те же люди, что фигурировали в деле Скрипалей, – Александр Петров и Руслан Боширов.
МИД РФ назвал обвинения "голословными и надуманными", а также объявил персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии в Москве.
Позднее глава МИД Чехии Якуб Кулганек заявил, что из Праги могут быть высланы "примерно 60" сотрудников посольства РФ, если Россия не примет решение о возвращении в Москву сотрудников чешского дипломатического представительства, объявленных персонами нон грата.
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