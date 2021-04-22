Власти Чехии сами себе противоречат – Захарова

Фото: ТАСС/Piotr Twardysko/Zuma
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала Москва 24 заявила, что комментировать сообщения властей Чехии бесполезно, поскольку зарубежные чиновники сами себе противоречат.
Захарова отметила, что чешская позиция в последние дни меняется с частотой примерно в час–полтора.
"Они противоречат сами себе – и в контексте заявлений о высылке дипломатов, и в контексте обвинения Москвы, и в контексте квалификации того, что у них произошло в 2014 году", – отметила представитель МИД РФ.
Премьер Чехии Андрей Бабиш 17 апреля сообщил, что власти страны связывают взрыв на оружейном складе в Врбетице в 2014 году с действиями российской разведки. По мнению местных СМИ, это было сделано для того, чтобы предотвратить поставку вооружения на Украину.
После этого чешская сторона приняла решение о высылке 18 работников посольства РФ в Праге, назвав их сотрудниками российских спецслужб. Генпрокурор Чехии Павел Земан заявил, что к взрывам на складе боеприпасов причастны те же люди, что фигурировали в деле Скрипалей – Александр Петров и Руслан Боширов. Они объявлены в розыск.
В ответ Москва объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата.
Позднее глава МИД Чехии Якуб Кулганек заявил, что из Праги могут быть высланы "примерно 60" сотрудников посольства РФ, если Россия не примет решение о возвращении в Москву сотрудников чешского дипломатического представительства.
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