Глава МИД Чехии призвал НАТО оказать помощь "парализованному посольству" в Москве

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Министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек обратился к странам – членам НАТО за оказанием помощи "парализованному чешскому посольству" в его деятельности в Москве, сообщает РИА Новости.

17 апреля власти Чехии сообщили о прекращении полномочий сотрудников посольства РФ, которые якобы являются офицерами российских спецслужб. Такой шаг был предпринят в связи с открывшимися обстоятельствами взрывов на складах боеприпасов в чешской деревне Врбетице в 2014 году. Генпрокурор Чехии Павел Земан заявил, что к инциденту причастны те же люди, что фигурировали в деле Скрипалей, – Александр Петров и Руслан Боширов.

МИД РФ назвал обвинения "голословными и надуманными", а также объявил персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии в Москве.

Позднее глава МИД Чехии Якуб Кулганек заявил, что из Праги могут быть высланы "примерно 60" сотрудников посольства РФ, если Россия не примет решение о возвращении в Москву сотрудников чешского дипломатического представительства, объявленных персонами нон грата.

